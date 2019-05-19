Apple Park向公眾開放　迎接全球果粉朝聖！

外媒報道，蘋果公司(Apple Inc.)宣布，公司總部所在的Apple Park即日起，正式對公眾人士開放。該公司上周五(17日)美股收市報189美元，跌0.57%，今年至今則仍累升19.82%，最新市值為8,969億美元。



Apple的新總部大樓被稱為Apple Park，是已故教主喬布斯生前所設計，佔地面積280萬平方英尺(約26萬平方米)的環狀建築，中間是大型庭院。該園區日前正式開園，迎接全球果粉前來朝聖。



該建築耗時8年時間完工，總花費達50億美元(約390億港元)。喬布斯劇院處在環形總部大樓附近，專門用於舉辦新產品發布會等重大活動，最多可容納1.2萬人，劇院的外觀玻璃幕牆高20英尺(約6米)，直徑165英尺(約50.2米)。屋頂是有史以來最大的碳纖維獨立屋頂，重達80噸，由44塊面板組成。

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