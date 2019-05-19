【地產專題】癲！近六成屋苑樓價升幅贏去年　買家唯有...

樓市經歷短暫調整期後，已急速反彈！有指標顯示，128個成分屋苑當中，佔高達59%今年樓價錄得升幅，已跑贏去年全年表現。當中2018年僅升6.8%的沙田第一城，近期平均實用面積調整呎價重上逾1.9萬元，相比去年底約1.5萬元，即約5個月急漲28.1%。



【沙田】

事實上，上車盤樓價向來升得急，亦跌得快。反映按周二手樓價走勢的中原城市領先指數顯示，沙田第一城去年7月調整呎價曾高達19,301元，但隨着市況逆轉，同年12月中已下滑至14,973元，令全年升幅被蠶食至個位數水平。



不過，世紀21奇豐周淑萍指出，受惠於上車需求推動，加上低息環境，令該盤樓價彈升，目前兩房戶叫價由530萬元起，較年初同類低層戶高至少100萬元或逾23%，個別放盤價更達680萬元。現時約100個盤源中，只有約7個為可即時睇樓的鎖匙盤。市場指出，本月該盤暫只錄約10宗買賣，由於絕大部分為價錢向來較高的兩房戶，近期成交呎價因而被大幅推高。



該區二線屋苑沙田中心表現亦不俗，今年暫升9.4%至平均呎價19,108元，較去年僅4.7%升幅為多。美聯陳國良表示，屋苑本月只有約兩宗買賣，主因放盤量已萎縮，目前僅餘約15個，叫價由570萬元起。該單位實用面積292方呎，呎價約19,521元，較年初已升約10至15%。雖然供應減少，但需求未見回落，尤其是一批失落於新盤的向隅人士，迅速回流該盤二手市，帶動近日呎價重上2萬元。



【粉嶺】

新界北區同樣有多個屋苑升幅超2018年水平。其中，粉嶺牽晴間去年漲6.7%，今年約5個月累升14.3%至14,689元。世紀21奇豐陳桂新表示，項目放盤量較年初銳減50%至30個，由於不少連租約，以致可睇樓單位只有3至4個，包括1個鎖匙盤。在未能睇樓情況下，買家需要較多時間考慮，令本月交投減至約3宗。目前放盤叫價由550萬元起，較去年低位約480萬元上升約14.6%。



【上水】

鄰區上水的屋苑升幅相若，皇府山本年樓價暫漲11.5%，平均呎價達13,583元，較去年升幅僅3.6%為佳。美聯王子超稱，由於北區新盤不多，購買力轉搶二手屋苑，帶動該盤樓價續漲。如7座低層D室，實用面積490方呎，上月以兩房新高價700萬元沽出，呎價14,286元，同類單位一個月賣貴50萬元。現時盤源減至約31個，連租約無樓睇單位開價630萬元，而可樓睇單位，即使極低層，叫價亦達700萬元。



【青衣】

在買家追落後下，青衣近月做價升勢轉急。區內4個成分屋苑中，有3個漲幅亦高於去年，最突出為美景花園，約5個月上升11.3%。月初成為區內新樓王的盈翠半島，期內則漲8.9%至平均呎價18,255元。



【西九】

此外，市區同樣有不少物業今年漲幅逾一成，包括兩個西九四小龍屋苑。香港置業曾家輝透露，該區本月只錄約5宗買賣，主因是業主叫價強硬，令買家開始卻步。至於昇悅居本月只錄5座中層A室一宗買賣，售價約770萬元，呎價約20,370元。現時約40個放盤中，同類一房戶叫價由730萬元起，較年初高約12.3%。



他續稱，同區泓景臺放盤雖然較多，共約有70個，但樓價同樣急升。目前實用面積471方呎兩房戶，開價最低850萬元，較年初升約120萬元。



【專家點睇？】

對於後市走勢，香港中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量認為，近日整體氣氛保持不錯，料樓價會續升，年內再有約5%漲幅，並在3個月內重返去年高位。



【買家驚樓價更貴！】

事實上，二手樓買家亦愈來愈擔心樓價更貴！中原許偉業表示，葵涌新葵芳花園C座高層5室，實用面積400方呎，以697.5萬港元售出，創屋苑售價新高，呎價17,438元。



新買家購入單位供兒子將來結婚居住，原先預算堅持最高650萬元，但經過3次被其他買家截胡後，決定提高出價。



至於原業主開價750萬元，底線為720萬元，最後雙方各讓一步達成交易。



●港鐵站路口簽約

置安居蘇永耀表示，新屯門中心7座高層B室，實用面積462方呎，兩房間隔，業主開價580萬港元放售，減至560萬元售出，呎價12,121元。



新買家為同區分支家庭，擔心遲買會再貴，最後聯同代理於晚上前往葵興，並在港鐵站路口簽約成交。

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