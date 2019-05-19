調查出爐！哪家日本企業最重用女性？

日媒報道，日本當地一項「企業女性活用程度調查」，匯集了2019年「女性活躍企業前100強」。其中，較多偏用結婚和生育後的女員工企業，正是日本化粧品企業花王集團，排名榜首，第2位是金融企業Resona Holdings，第3位是日本IBM。



花王集團今年由去年第5位躍居至首位，該集團女性正式員工半數以上是已婚者，有孩子的女性正式員工比率達到45%。該集團還穩步增加由女性出任管理職位。截至去年12月，管理職位女性比率達到27%。



金融企業Resona Holdings由去年第16位大幅提高至第2位，該公司引進能限定工作時間等的「智慧員工制度」，實際擁有的管理職位女性比率截至今年3月達28%，連續5年上升。



日本IBM排名第3位，專門針對高管提供個別指導的管理人才培養機制，已正式成為恒常政策，這對女性高管比率提升貢獻不少。



該調查於今年1月至2月中旬，以4,392家日本知名企業為對象進行，獲得538家企業回覆。

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