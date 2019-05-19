樓價UPDATES：業主惜售　二手成交疏落

紅磡黃埔花園5月暫錄得6宗成交，平均實用呎價約17,233港元，而周末兩天由於盤源短缺，故只錄得1宗買賣。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區

●鴨脷洲海怡半島25座中層C室，實用面積516方呎，以一房間隔，向北望內園景，獲買家以918萬元購入，實用呎價17,791元。



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九龍區

●黃埔花園1期3座極高層C室，實用面積674方呎，以兩房設計，景觀開揚，成交價1,050萬元，實用呎價15,579元。上址為原業主於1997年以488萬元買入，持貨22年帳面獲利562萬元。



●將軍澳新都城2期9座中低層B室，實用面積約363方呎，以兩房間隔，獲買家以約655萬元購入，實用呎價約18,044元。



●長沙灣泓景臺一個頂層戶，實用面積480方呎，屬兩房間隔，景觀開揚，以1.93萬元租出，實用呎租約40.2元。若以業主於2011年購入價約475萬元計，租金回報率約4.9厘。



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新界區

●東涌映灣園周末僅錄1宗成交，單位為11座中層A室，實用面積913方呎，間隔為三房包括套房，享海景，成交價1,070萬元，實用呎價11,720元，買家屬於用家。原業主於2010年以530萬元入市，持貨9年帳面獲利540萬元。



●樓市氣氛轉好，馬鞍山居屋頻錄交投。該區錦英苑J座中層06室，實用面積554方呎，以三房間隔，座向東南望山景。單位放盤9個月，買家於已補價自由市場以600萬元承接，實用呎價10,830元。

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