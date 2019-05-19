本周焦點：鮑威爾講話及歐洲議會選舉

投資者本周除了要繼續關注中美貿易戰及人民幣匯價外，歐洲亦會舉行議會換屆選舉，民粹主義或抬頭，值得留意。另外，聯儲局主席鮑威爾會發表講話，當局亦會披露上次會議紀錄。以下為香港時間：



【5月20日星期一】

07:50

－日本公布首季實際經濟增長，預計跌0.1%



【5月21日星期二】

07:00

－美國聯儲局主席鮑威爾發表講話



【5月22日星期三】

15:00

－歐央行行長德拉吉發表講話



【5月23日星期四】

02:00

－美國聯儲局公布4月會議紀錄

15:30

－德國公布5月Markit製造業PMI初值，預期44.8

21:45

－美國公布5月Markit製造業PMI初值，預期53

5月23至26日

－歐洲議會換屆選舉。這是決定歐盟法律的重要選舉，也是直接影響整個歐盟法律和瑞典法律的唯一機會。



【5月24日星期五】

07:30

－日本公布4月全國核心CPI

20:30

－美國公布4月耐用品訂單

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