本周焦點：鮑威爾講話及歐洲議會選舉
2019年05月19日 22:28
東網電視更多新聞短片
投資者本周除了要繼續關注中美貿易戰及人民幣匯價外，歐洲亦會舉行議會換屆選舉，民粹主義或抬頭，值得留意。另外，聯儲局主席鮑威爾會發表講話，當局亦會披露上次會議紀錄。以下為香港時間：
【5月20日星期一】
07:50
－日本公布首季實際經濟增長，預計跌0.1%
【5月21日星期二】
07:00
－美國聯儲局主席鮑威爾發表講話
【5月22日星期三】
15:00
－歐央行行長德拉吉發表講話
【5月23日星期四】
02:00
－美國聯儲局公布4月會議紀錄
15:30
－德國公布5月Markit製造業PMI初值，預期44.8
21:45
－美國公布5月Markit製造業PMI初值，預期53
5月23至26日
－歐洲議會換屆選舉。這是決定歐盟法律的重要選舉，也是直接影響整個歐盟法律和瑞典法律的唯一機會。
【5月24日星期五】
07:30
－日本公布4月全國核心CPI
20:30
－美國公布4月耐用品訂單
－－－－－－
《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！
遊戲下載：
https://goo.gl/i2t1yj
想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：
新盤置啱睇
https://hk.on.cc/fea/newflat/
二手置啱Feel
https://hk.on.cc/fea/usedflat/