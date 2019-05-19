日本手機就快用盡11個位　明年100億個14位號碼發放解困！

日媒報道，日本將在2022年用光現時的所有11位手機號段，為此，2021年日本將新發行 100億個14位號碼以解決短缺危機，手機號碼耗盡速度如此之快或許是因為日本民眾使用各類物聯網(IoT)設備的高普及度有關。



此項舉措也剛巧趕上5G通訊技術明年在日本推行，屆時也將會有更多11位號段使用。兩年前，日本放出8,000萬個11位「020」號段，其中的一半已被使用。同樣的問題也將困擾美國等國家，不過，Twitter、Instgram等社交媒體的活躍會相對減輕一些美國手機號碼供應壓力。



現時，日本手提(携帯)電話組合為：xxx（地區區號）-xxxxxxxx(8位號碼)，共有11個數字。而因為有很多日本人都用手提電話上網同send e-mail，所以，他們多數有一個手提電話專用的emai address。



另外，日本的國際區號是81，你要撥打電話的是0081-地區區號-電話號碼。由於日本手機號碼11位，有080開有和090開頭的地區號，如果從日本以外的地方致電日本，要把地區區號前面的0去掉，比如打日本手機090-12345678，就要撥0081-90-12345678。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/