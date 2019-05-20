渣打拓新興市基建發展　料相關收入達雙位數增長

渣打集團(02888)近年力攻新興市場引起市場關注。渣打香港人民幣國際化及一帶一路業務全球主管凌嘉敏形容，投資新興市場基建發展項目，不易受外圍因素拖累，可為集團帶來穩定的收入來源，有信心相關業務今年內收入可達雙位數增長。



她解釋，集團過去數年積極於一帶一路沿線的新興市場，投資道路運輸或可持續發展能源基建項目，至今已投資逾百個項目，提供融資及財務解決方案。上述的項目計及其他開發性銀行的投入，其融資規模高達200億美元(約1,560億港元)，當中以非洲國家的交通基建，及可持續發展能源項目為主，單計集團去年一帶一路業務收入已達6.8億美元，可見回報相當穩定。



適逢中美貿易戰再現，她認為，新興市場本身內需強勁，並不易受外圍因素影響，亦不擔心有不良貸款湧現，對未來回報前景有信心。集團更擬於非洲、印度、東盟等地，再增聘精通中文及具傳統銀行經驗的人才，加強當地的銀行服務。



歐美市場過往對開發新興市場相當保守，渣打香港大中華區高級經濟師劉健恆指，企業普遍憂慮投資風險同時，更擔憂社會治安的安全性，如早前斯里蘭卡爆出連環恐襲，難免令投資者感到卻步。



但凌嘉敏發現，歐洲投資者近年就像「如夢初醒」，突然意識到新興市場的掘起，已逐漸改變世界貿易的模式。她解釋，隨着該批國家經濟增長令中產人數急升，人民對生活質素的需求亦會相應提升，如水淨化及污染物排放控制等技術，正是歐洲國家開拓該等新興市場的潛在商機。

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