【專訪】中誠信楊蕾：內企債違約勢陸續有來

中國債市危機揮之不去！中誠信(亞太)信用評級執行董事兼首席執行官楊蕾接受東網專訪時表示，隨着「債冚債」壓力加劇，內地企業債務違約事件陸續有來，並指外圍環境充斥不確定性，投資者風險偏好趨向審慎，對中資美元債券的發行未感樂觀。



內地債券市場的違約規模去年創下歷史紀錄，楊蕾表示，中國經濟進入下行軌道，打擊市場信心，尤其民營企業深受衝擊，以致未能於債務到期時償還債務。儘管她預期今年違約事件仍有不少，但去年化解民企融資困難的舉措頻密出台，估計情況不會如去年般嚴峻。



不過，彭博數據顯示，年初至今中國境內債務違約規模達392億元人民幣，較去年同期飆2.4倍。近年中國經濟疲弱及信貸持續收縮，去年違約金額已錄近1,200億元人民幣，若按今年首4個月增速推算，中國債市違約規模勢再創新高。



去年美國國債收益率上揚、匯率兌換風險加劇，令美元債的融資成本攀升。楊蕾指，內地債券漸進入償還高峰期，不少企業募集資金後用作償還到期債務，隨着大規模中資美元債於今、明年到期，相信房地產及城市建設投資公司有龐大的再融資需求。



她並稱，相比其他發展國家，中國整體信貸違約水平仍然偏低，內地企業的實際違約損失率更低於發生率，從另一角度來看，市場出現違約事件可凸顯信用分析的價值，否則評級機構所給予的信用差異意義不大。



對於內地與國際評級機構的財務評級模型差異甚大，一直為市場詬病，她則認為，海外投資者對內地債券市場了解度不足，而作為中資評級機構，需要加大力度向市場推廣其國際評級制度。



她續指，該機構於內地累積多年經驗，內地分析師數目近七百人，屬於非常「本土」的評級機構，可助提升投資者對在岸評級機構的信心。



中國債券為全球第三大債市，僅次於日本，隨着內地金融市場持續開放，她預計未來中國債券市場可吸引更多國際投資者，投資香港的美元債，或經債券通北上投資內地債券，預計中國於全球債市地位很快會超越日本，並料今年外資流入內地債券市場的資金可以翻倍。

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