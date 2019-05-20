古勝：騰訊勢弱無謂博反彈

古勝在東方產經「MARKET INSIGHT」專欄中表示，港股上周又唔見六百點，失守250日線。老實講，呢個俗稱「牛熊分界線」的位，目前而言唔係咩大支持位。上周五離岸人民幣去到6.94樓上，A股好似散晒，拖累港股低收。一日內地唔出招維穩，A股會繼續拖住港股級級落，一旦人民幣穿七算，個市點都要再跌多浸。唔排除進入5月下旬，「窮」至極，大家都係要繫緊安全帶。



貿易戰方面，傳來中國取消逾三千噸美國豬肉訂單。本來美國供應商都以為可以靠中國豬瘟疫情賺一大筆，點知依家中美貿易談判搞到一鑊粥，真係見財化水。其實，中國唔向美國進口豬肉，可以向其他來源入口，如巴西，但美國總統特朗普的行為就變相傷咗美國豬農的荷包，打擊選票。有美國零售商更揚言，一旦中美繼續互相加徵關稅，美國商品將現加價潮，打擊美國消費市道。到底利弊之間，特朗普將如何拿捏，一念之差，足以影響未來十年的全球經濟格局。



中國方面，豬疫情蔓延之下，食品價格將在未來數月繼續拉升通脹，令政府在考慮降法或減息方面多了一重顧慮。百業艱難，就業市場終歸會受到影響，到底除了減稅降費，尚有甚麼法寶可以穩定社會經濟，老古同大家一樣都好想知，只是心底裏卻也明白政策空間愈來愈小，持貨信心下滑是必然結果。



仍留喺魚缸的資金，無不以避險股為先，上周房託基金表現跑贏大市，其中置富產業信託(00778)基金單位價格創歷史新高，領展房產基金(00823)亦一度見過新高96.8元。分享唔到呢啲升幅，都唔緊要，最重要係知道，當連呢啲避險股都展開跌浪的時候，就係決心全身撤退，躲進深山避世之時！



本來諗住季績可以帶來一點支持，可惜騰訊控股(00700)在季績公布後升勢短暫，上周五派息除淨股價仲要質到落355元，收息唔夠蝕價，捧場客自然心傷。原來內地最大的搜索入門網企首季度財報遜預期，上市以來首個季度錄得虧損，搜索業務高管辭任。同業巨企表現如是不濟，整個板塊都唔會安寧。難怪上周股王啲沽盤不絕，看來是有資金減持板塊比重。



講番股王騰訊，走勢上，上周四、五呢兩支陰燭，可以確認已失守去年末季以來的升軌支持，下一個較大的支持區在330至340元水平，即係短期可能會繼續玩潛水。既然走勢唔就，都冇得對着幹，畢竟呢個市氣氛真係好差，散戶咪心急溝貨，有反彈就減減磅，無謂逆勢而行。

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