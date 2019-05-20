黃國英：中資股短期跑輸有因

豐盛金融資產管理董事黃國英在東方產經「專家點評」專欄表示，美國上市中資科網股第一股將被大股東大舉減持的消息，似乎已經火燒連環船，騰訊(00700)連環失陷，外資從A股大舉撤離，甚至離岸人民幣續挫，很可能都和大家準備萬佛朝宗有關。



因為在現今的中資股世界之中，科網第一股難得打折有得買，自然不能錯過，更何況當今最高市值股票頭兩位，亞馬遜及微軟都是靠雲計算登頂，而呢隻第一股剛剛公布的首季業績完勝騰訊。不計價錢純講前景，中資股的確無出其右，所以才有莫大吸引力，叫投資者拋售其他股份去集資準備換股。



一個單純商業決定，引發中資股整體受壓，小投資者可能氣憤難平，但其實應該非常高興，好好研究如何去把握這個十年一閏的特殊機遇。



中港股市短期跑輸，主因在於這個世紀減持。雖然自己對長遠前景的確相當有保留，但就不會過分激進，貿然想去追打落水狗。冷漠對待，沿用一向的方針，集中在少數感興趣的股票便算。萬佛朝宗之後，最大問題是會相當沉悶，日日望住單箭頭等運到而已。要記住今次是非常值得博長線，千萬不要食雞胡。這種無關基本因素的拋售極之罕見，不能浪費。



豐盛金融資產管理董事 黃國英(作者為註冊持牌人士，基金持有騰訊、微軟及亞馬遜)(本欄每周逢一、三、五刊出)

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