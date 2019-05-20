沈振盈：本周大市料走勢反覆

訊匯證券行政總裁沈振盈在東方產經「專家點評」專欄表示，中美貿易戰升溫，港股陰霾密布，恒指反覆下破28,000點。技術走勢上，亦跌穿了年初展開的上升軌底部，出現了轉勢的形態。當然，更加重要的因素，是基本因素的惡化。第一季全球股市被炒了上來的「所謂」因素，全部已逆轉，非但憧憬沒有了，更有逐步變壞的情況。



隨着中美貿易談判反枱，貿易戰正式揭幕，股市及經濟的前景頓時變淡。筆者相信事已至此，中美雙方難以在短時間內解決問題，投資者實不宜心急入市，冀望中美雙方可以短期內達成協議。



經過近4個月的回升，今次的熊市反彈浪相信已經告終。滬綜指炒到上3,300水平，六百多間A股公司大股東減持，應該已消弭了去年底的「質押股份」危機。港、美股市亦然，反彈完結便會再展跌浪。



本周的日子先淡後強，估計港股周初仍要繼續向下尋底，到本周尾段，才會出現反彈的趨勢。



本周每日的股市走勢預測：

周一(丁巳日)：天干地支皆屬火，全火之局，市況反覆偏軟。

周二(戊午日)：天干屬土地支屬火，火生土之局，反覆上落，波幅不大。

周三(己未日)：天干地支皆屬土，全土之局，顯著下跌。

周四(庚申日)：天干地支皆屬金，全金之局，出現反彈。

周五(辛酉日)：天干地支皆屬金，全金之局，反覆向好。



訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)

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