羅尚沛：睇實人民幣炒賣免思覺失調

中國銀河國際證券業務發展董事羅尚沛在東方產經「專家點評」專欄表示，中美貿易戰繼續發酵，有說整件事的轉機將會在G20峰會時出現，但G20期間習特會不會見面，當事人還未知道。又有猜測全面開打關稅已無懸念，剩下的3,000億美元25%關稅計劃即將展開。同時，又有人說特朗普已伸出橄欖枝，隨時會大發慈悲。內地評論說中國有三大絕招去反制美國，勝算在握，惟美股又日日升。搞到中港兩地股市思覺失調，慘被舞上舞落。



其實，一大堆傳聞和知情人士爆料統統都是靠估！最實際都是盯住人民幣，人民幣升就博反彈，人民幣跌就追沽。基本上如果上星期能去除貿戰雜音，炒恒指上落交由人民幣升跌去判斷，是有不錯斬獲的。



以上星期五為例，前一晚道指升214點，滿以為港股會跟升，但心水清的已見到當日人民幣走勢轉壞，果然早上離岸人民幣愈跌愈深，曾跌到6.94的近半年低位。人民幣與美股，市場無得揀之下，只能跟着人民幣而貶。



須知道將人民幣大幅貶值，是內地部分學者倡議應對中美貿易戰的三大絕招之一。而且貿易戰、科技戰、5G戰之外，很多人都認為美國將會開打匯率戰和貨幣戰，因此每當離岸人民幣稍有動作，就會風吹草動，觸動了股市的神經。



去年貿易口水戰，人民幣跌到7算回升，今次貿易戰實牙實齒，會不會跌穿7？筆者反而認為今次穿7機會比上次還低。其一，是去年貿戰突如其來，人民幣始料不及超賣，今次有齊心理準備，未至於有恐慌情緒。



其二，是央行更不願見到人民幣跌，因為貶值後刺激到的出口量，遠遠補不回人民幣資產價格下跌之苦。



其三，是如果決意要用人民幣貶值作為反擊手段，萬一未傷到敵人自己先受損，出現資產價值下跌，經濟下行，到時再有甚麼手段去解決美國外貿問題之餘又要同時刺激內地經濟呢？



目前A股和港股一樣是易跌難升，尋底過程還未完成，偶然的利好傳聞並不足以扭轉兩地疲弱的心靈，港股在4月份一直處於29,500至30,300點區間內上落，最終裂口向下突破。在形態上，30,000點出現了長時間的「島形頂」，正代表高位蟹貨重重。大戶隨時會把恒指向下試到27,500點或以下水平，把上落區間拉闊。



中國銀河國際證券業務發展董事 羅尚沛(作者為註冊持牌人士)

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