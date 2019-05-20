【名家筆陣】聯博：中國料加碼推刺激措施

聯博(AllianceBernstein)在東方產經「名家筆陣」專欄表示，近日美國針對高達2,000億美元的中國出口貨品徵收25%的關稅，隨後中國方面亦宣布了針對美國出口至中國的600億美元商品分別課徵10%、20%及25%等不同程度的關稅。



兩國互相徵收報復性關稅偏離雙方貿易代表及投資者的預期，聯博預期短期而言貿易戰風險將繼續成為市場關注的焦點之一。



即使雙方仍有可能在未來幾個星期內達成協議，但鑑於中美早已在兩年前展開討論貿易問題，聯博認為，投資者仍不可忽視雙方協商時出現進一步拉鋸的可能性，就市場來說，短期內貿易協議相關的消息繼續驅動市場波動。



就雙方的經濟層面來說，由於美國經濟多半由消費市場帶動，兩國之間的貿易戰對其經濟的影響或許相對有限；另一方面，中國等國經濟活動則較易受其衝擊。此一現象也反映在過去一年兩國的經濟數據上：在去年中國經濟面臨下行風險時，美國經濟擴張步伐仍相對穩定。



聯博認為，過去1年全球採購經理人指數(PMI)持續轉弱(尤其是新訂單項目)，其中一大可能性是在於企業認為前景仍然不明朗之際，企業管理層不樂意投資或增加資本支出。

即使近期中美兩國PMI有所改善，兩國貿易協商受挫仍可能使數據回落。



中國方面，聯博預期，政府可能加碼推出刺激措施，以期望能抵銷經濟進一步下滑的風險。過去1年，政策成功地減緩了下行的壓力，雖然中國未在加徵關稅後立即推出相應刺激措施，我們認為下半年的成效將更加顯著。



儘管如此，A股在今年大漲過後，進入調整階段是相當正常的。短期而言，我們認為投資者應針對波動環境做好準備，因先前市場對於貿易談判結果相當樂觀，但目前看來未來似乎不確定性仍存在。



不過長期來說，我們持續認為，中國A股仍然蘊藏了豐富投資機會，尤其MSCI納入A股這項重要的里程碑。我們認為，近期的市場波動對於長期投資者來說不失為一個逢低買進的機會，可望以較便宜的估值投資優質且盈利良好的企業。



各類型資產與行業板塊受到貿易不確定性衝擊的程度並不一致。聯博認為周期性產業所受到的影響將最為顯著，尤其是那些容易受關稅影響進而導致成本增加，且不能將成本轉嫁給下游客戶的公司；這些公司將面臨盈利下調的風險。



雖然貿易風險可能會隨着長時間持續而影響企業的信心與經濟增長，但並不代表經濟景氣將會迅速陷入衰退。投資者亦可留意近期美國公布優於預期的第一季業績報告，企業盈利下調趨勢得到改善，我們亦預期較高的關稅將會使到全球貿易效率下滑。



有鑑於此，透過嚴謹的基本面研究來發掘個別投資機會，可望減緩投資組合受貿易戰的衝擊。





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