陳政深：港股恐再衰足大半個月

艾德證券期貨聯席董事陳政深在東方產經「專家點評」專欄表示，港股走勢持續偏弱，恒指上周收市未能收於28,000點齊頭關口，以及250天移動平均線之上。技術上而言，如果今天未能收復俗稱牛熊線的250天移動平均線，則有關位置可視之為失守。此外，10天線已跌穿50天線，即出現死亡交叉；由於港股是輪升勢初段，可見10天線升穿50天線，死亡交叉的啟示性不容忽視——最少未來大半個月，大市亦不容過分樂觀。



正如筆者在對上幾期亦有言及，在目前此類市況之下，投資者應先謀定而後動，又或者投資於與大市相關性較低之股份上，例如新股或半新股市場。



羚邦集團(02230)將於明天掛牌，公司為第三方媒體內容發行商，總部位於香港，業務涉及內地、新加坡、馬來西亞、台灣、印尼及日本等地，產品包括動畫、綜藝節目、電視劇等，當中主力為日本動畫之發行，包括《城市獵人》、《鋼之練金術師》、《頭文字D》等知名動畫。主要客戶則包括線上媒體平台，以及媒體網絡營運商等，當中不乏知名平台，包括阿里巴巴、騰訊(00700)、嗶哩嗶哩等。日本動畫發行的收益，佔公司總收益近九成，而以去年收益計，公司在中國的動畫發行商中排名第一。



由於其在內容上擁有不小優勢，羚邦集團的財務數據亦都不俗，截至3月底止年度，公司收益3.1億元，按年增長19%，期內溢利9,383萬，按年增長75%，以其市值而言，市盈率約10倍左右。以擁有知名發行網絡、知名動畫產品、中國市場收入排名第一的地位，以及健康的財務報表而言，此估值絕對合理，以一隻文化產業股份的角度，上市後吸納亦有一定說服力。



艾德證券期貨聯席董事 陳政深(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)

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