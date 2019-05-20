鑫濤：黃金失避險功能不宜長揸

資深市場人士鑫濤在東方產經「專家點評」專欄表示，雖然中美貿易戰糾紛近日發展情況已見持續惡化，美國已於本月10日對二千億美元中國進口商品的調高關稅至25%，隨後中國亦宣布下月一日對600億美元的美國進口貨加徵最多25%報復性關稅，因此作為風險資產的環球股市出現大幅調整分屬正常反應。



然而同一時間，具備避險功能的黃金，卻未見出現氣勢如虹的爆炸性升勢，即使期間曾出現破位上升，但升勢亦只屬曇花一現，表現有點耐人尋味，並使不少看好金價後市的投資者摸不着頭腦，難以決定是否應該採取趁低吸納黃金的策略。



是否值得趁低吸納，大家可以留意SPDR黃金ETF的持倉量變化來判斷。在上月初仍有接近770噸的持倉量，隨後顯著下跌，到本月初已跌至746噸，減幅達3%。留意美國狂人總統特朗普在本月5日在推特突然宣布向中國加徵25%關税後，雖然市場避險情緒即時上升，全球股市亦即時暴跌，但黃金ETF的持倉量卻竟然仍在持續下跌中，持倉量清楚反映黃金完全發揮不到應有的避險功能，並不值得趁低吸納。



黃金ETF持倉在本月3日狂人變臉前處於740.82噸，目前已進一步跌至736.17噸。換言之，從持倉量變化來看，這個多月來即使市場因貿易戰糾紛惡化而變得風起雲湧，避險意識因而大幅上升，但全球投資者並沒有因此把黃金視作合適的避險工具而持續追捧，這反映黃金除了已經失去了傳統的避險功能外，同時亦反映黃金目前亦不再是市場大户的首選投資項目了。



在欠缺大户們的推波助瀾下，相信金價的走勢，在可見的將來只會是繼續保持有波幅冇升幅的局面，投資者買入黃金後若有利可圖，亦要有見好即收的心態，暫時不宜長線持有。



在本月13日全球股市暴跌中，黃金其實曾一度發揮避險功能，當時黃金期貨曾突破1,300美元心理阻力關囗，此阻力亦是100天線阻力所在，但突破如此重要的雙重阻力後的升幅竟然連10美元也沒有。隨後更返回這個重要阻力已變成重要支持之下，出現了典型的假突破走勢陷阱。因此黃金期貨短期走勢進一步走低的機會仍高。一旦跌穿上月23日的1,271.20美元低位支持，料將考驗200天線支持(1260.8美元)。



資深市場人士 鑫濤

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