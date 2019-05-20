劉嘉晉：塞班旅遊收益增長強勁

烏托邦資產管理合夥人劉嘉晉在東方產經「專家點評」專欄表示，在東方產經「專家點評」專欄表示，塞班及關島地處西太平洋地，是近年興起的旅遊勝地，其旅游業亦是當地的經濟主力。跟關島一樣，塞班島在上世紀七十年代已開始發展旅游業。塞班因爲與日本距離近，加上歷史關係，客源以日本爲主，高峰時間每年達數十萬人次。



現時到訪塞班的旅游者61%來自日本，28%來自韓國，9%來自中國，2%來自俄羅斯和其它國家。大量遊客進入塞班，令當地優閒旅遊市場大幅增長。2013至2017年的塞班當地優閒旅遊市場所賺取的整體收益錄得13.8%的複合年增長率，由2013年的3.46億美元增至2017年的5.81億美元。



由於出租率、平均酒店房租及酒店可用房間數量增加，酒店及度假村行業所賺取收益由2013年的約7.99千萬美元急升至2017年的約1.44億美元，2013年至2017年的複合年增長率高達為15.9%。預計到2022年底總體行業收益將達到約9.71億美元，2018年至2022年的複合年增長率約為10.5%。



海天地悅旅集團(01832)主要經營塞班、關島及夏威夷的優閒旅遊，集團於1997年成立，其旅遊業務分為酒店及度假村分部、高端旅遊零售分部及目的地服務分部。按收益計算，公司市場佔有率為9.8%。而按公司的市場佔有率計算，則分別為33.7%及24.5%，且按收益、物業數量及已售房間數目三項計，集團為排名首位的市場參與者。未來，公司在今年底至2021年，逐步翻新旗下3間酒店，期望翻新時的酒店出租率不會低過70%，而整體酒店及度假村的出租率不低於85%，回本期則為6至8年。



另外，事次招股上市，集團引入莎莎國際(00178)主席郭少明夫婦為基礎投資者，相信未來雙方會有更多的合作機會。筆者相信未來內地遊客的數目不斷增長，帶動集團的盈利持續增長，加上管理層派息慷慨的政策。現價估值合理可吸納，中線目標價可先定為3.8元。



烏托邦資產管理合夥人 劉嘉晉(作者為註冊持牌人士)

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