鄔必偉：Uber弊在全球擴張乏力

富途控股金融及企業服務總裁鄔必偉在東方產經「專家點評」專欄表示，全美第一大網約車平台Uber早前上市，發行價45美元，市值約754億美元，這個價格，低於去年最後一輪融資的760億美元估值。同時，也顯著低於其主要承銷商高盛和摩根士丹利給出的1,200億美元的目標值。筆者在過去的文章中也對比了滴滴和Uber的估值，指出Uber的1,200億美元估值是沒有合理性的。這次上市也正好印證了看法。



Uber首日上市就下跌了7.62%，之後上周一在中美爆發貿易戰的陰影下，最低跌至37.08美元，比發行價跌了17%，隨後股價出現回升，上周五收報41.91美元。



Uber的行政總裁霍斯勞沙希之後也發出了公開信，指Uber是一家改變世界出行方式的公司，即使是FACEBOOK和亞馬遜在上市初期也表現不好，但之後的表現有目共睹，相信Uber也會一樣。所以，員工要專注於手上的工作而非股價。



筆者認為，從定價和上市表現來看，全美第二大網約車平台LYFT率先上市了，但是表現持續低迷，而且比IPO的價格要下跌近三成，這直接導致了Uber定價不能特別進取，加上上市之後，美國總統特朗普馬上宣布要對中國產品徵收25%關稅，使得中美貿易戰正式開打，這對美國股市有很大的負面作用， Uber出現下跌也是正常的。



但是，最關鍵的還是作為一家大型的互聯網公司，Uber不能給人以穩定盈利的安全感。隨着業務不斷的擴張，整體的規模是能夠持續擴大，但盈利不能保證，這在招股書上也寫得很清楚，預計在可見的未來營運支出會顯著增加，可能不會實現盈利。



網約車無論Uber還是內地的滴滴，都面臨一個重要的盈利問題，因為規模已經達到相當大的程度，而實際盈利模式並不清晰。



其中，一個比較明顯的問題就是國際化受阻，無論是Uber還是中國的滴滴，都沒有形成全球擴張的能力，雖然Uber好很多，實際上，由於各國監管和工會的原因，Uber的國際化之路不平坦，包括在中國市場，也完全退出了和滴滴的競爭，使得整體的業務擴張會有天花板，如果在目前的規模都不能實現盈利，至少大多數投資者是比較難想像新的盈利模式的，因為無非是增量擴張和存量挖掘兩個方面，而存量挖掘至少現在沒有找到很好的辦法。



所以，筆者預期，Uber的股價會低迷較長的時間，一直等到有新的興奮點產生。



富途控股金融及企業服務總裁 鄔必偉(作者為註冊持牌人士，並無持有上述股票)

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