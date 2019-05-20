時富：友邦內地布局領先同業

時富金融研究部在東方產經「專家點評」專欄表示，友邦(01299)新業務價值利潤率改善，前景正面。2019年首季新業務價值(VNB)達11.7億美元，按年增長18%(以固定匯率計)，升幅創新高。新業務價值利潤率為63.6%，按年增4.1個百分點；年化新保費達18.3億美元，按年增11%；總加權保費收入82.8億美元，按年升18%，反映集團持續將高質素的新業務加進其有效保單組合。雖然集團首季新業務價值表現稍遜市場預期約10至20%，但我們認為其利潤率增長仍屬穩定水平，對集團中長線發展感樂觀，建議投資者候低吸納。



友邦中港市場增長勢頭強勁，香港及中國市場首季錄得強勁的雙位數新業務價值增長。本港業務方面，主要受惠於活躍代理人數增加按年增約12%，支持代理渠道取得增長；政府自願醫保計劃(VHIS)4月推出，帶動集團新系列產品需求；內地訪港客戶增長。而中國市場則成為集團主要增長引擎，季內新業務價值增長是各市場分部中增長最迅速的，旗下友邦中國在天津及河北省正籌建營業服務部，布局領先行業，料可維持中國市場強勁增長。



我們預計內險市場開放，將為友邦締造龐大商機。中銀保監擬推出12條對外開放措施，包括允許境外金融機構入股在華外資保險公司、允許外國保險集團公司投資設立保險類機構等。而內地和金管局亦正商討推動「理財通」，讓理財產品互聯互通，預料將由保險產品先行。集團是首家在內地設立分支機構的外資險企，擁先驅優勢，加上其已成功建立品牌信譽，故受內地客追捧，在行內獨佔鰲頭。以人口及消費力論，內地市場發展潛力相當驚人，開拓內地業務將為集團未來業績增長帶來支持。我們予「買入」評級，目標價91港元。



時富金融研究部

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