大健：商業談判撻Q故事分享

中美貿易談判早前在臨門一腳破裂，現在又要再傾過。有報道指談判在最後一刻破裂的原因是中國代表在快將要達成協議之際時又貪心起來，提出了一些美國難以接受的要求，美國一怒之下便決定拉倒會談。中美談判之事我當然不知內情，但對於談判時有人提出不合理的要求，我也聽過金融界行家說的一些故事。



話說有一位上市公司大股東希望抵押手上的股票來借貸，在一輪商討後這位大股東與借貸方都幾乎達成各細節的共識，可是此刻這位大股東卻表示，若股票要轉戶到借貸方的限制戶口，擔心日後股價被借貸方操控，所以提議不如股票繼續由這位大股東持有。天啊，大股東哪來這個聰明的想法？明明是股票抵押貸款，你不交股票出來又如何抵押，難道要別人白白抬幾億元來到你面前？



我又聽過另一個故事，有一個內地財團來港想收購一間擁有1、4、9號牌照的公司。買方代表尋找潛在賣家時要求所有賣盤必須透露公司名，這當然難為了賣方代表，惟有要求買方交出資金證明或落訂等方法來保障賣方，但買方代表只管多次強調買家實力雄厚，只想大石砸死蟹。



中環金融人及科技顧問公司始創人 大健

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