傳Google將停止向華為提供Android技術支援

美國總統特朗普上周簽署行政命令，宣布國家進入緊急狀態，禁止美企使用威脅國家安全的外國電訊設備，被指是針對中國科技巨企華為。英媒周一(20日)引述消息報道，除了涉及開源軟件許可的業務，美國互聯網巨擘Google打算暫停與華為的其餘商業合作。



報道稱，Google暫停與華為合作後，華為將無法更新其智能手機的Android作業系統。至於華為在中國以外發表的下一代手機，亦會無法使用Google旗下的Play Store、Gmail等多個手機應用程式和服務。



報道亦有提到，有關具體細節仍在討論當中。華為的發言人曾於上周五(17日)表示，其律師正在研究美國商務部行動所造成的影響。有指華為將會繼續透過開源軟件許可而獲得使用多個Android作業系統版本的權利。惟報道稱Google未來將會停止向華為提供任何關於Android以及服務的技術支援等。



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