漢能薄膜發電就推廣稿及網頁橫幅發澄清

漢能薄膜發電(00566)公布，要約人於5月8日在香港報章及市場投資網站的若干印刷及網上版本，刊載的不同推廣稿及網頁橫幅，乃在未先呈交執行人員以諮詢其意見或取得證監會事先同意及通過情況下，由要約人發出，因此是在未符合收購守則規定下發出，要約人對此表示遺憾。



要約人將在此後盡最大謹慎及努力遵守收購守則以及尋求專業人士(包括其法律顧問及/或財務顧問)的建議，以處理未來與收購守則有關的事宜。要約人亦告知公司所有股東及潛在投資者，推廣稿及網頁橫幅上刊登的熱線已經停止運作。



自寄發計劃文件以來，要約人及公司已收到股東就股東為了在法院會議及股東特別大會上投票，而應採取的行動之多項查詢。因此，要約人刊登推廣稿及網頁橫幅並設立熱線，以提醒股東採取行動，以便在即將舉行的法院會議及股東特別大會上投票；及以更有條理及有效率的方式處理股東的查詢。推廣稿及網頁橫幅僅包含摘錄自計劃文件的資料概要以及投票過程的一般概述，並未包含任何重要的新資訊，而要約人亦並無在推廣稿及網頁橫幅上就計劃表達任何意見。



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