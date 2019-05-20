【市前重點睇】金價跌穿1280美元　澳元急升

●美匯指數升至97.98，離岸人民幣(CNH)低見6.9514，港匯觸及7.85，圓匯跌至110.12，歐元回落至1.1164，英鎊低企1.2727，澳洲總理莫里森領導的自由黨執政聯盟在大選中險勝對手工黨，澳元曾升1%，高見0.6938。金價失守1,280美元，最新企1,277美元。布油重上73美元關，紐油漲至63.45美元。道指期貨上升。



●美國總統特朗普表示，美國將取消對加拿大和墨西哥加徵的鋼鋁關稅，以鼓勵國會議員批准美墨加貿易協定。



●英媒報道，Google將暫停與華為合作，停止提供Android技術支援。



●特朗普宣布將對歐盟和日本的汽車關稅延後180天，以便各方繼續談判。歐盟反駁特朗普的歐洲汽車威脅論，並表示將繼續與美國建設性地合作，以達成削減工業關稅的協議。



●中證監前主席劉士余涉違紀違法，主動向中紀委投案。



●道指上周五(17日)最多曾升86點，惟尾市急速轉跌，收報25,764點，跌98點或0.38%；標指收報2,859點，跌16點或0.58%；納指收報7,816點，跌81點或1.04%。 https://bit.ly/30x1YfS



●港股ADR指數按比例計算，上周五收報27,900點，跌45點。



●美國10年期國債孳息率上周五跌0.35點子，報2.3909厘。



●傳美國白宮考慮讓Derek Kan出任美國聯儲局理事，他目前在特朗普政府擔任交通政策部副部長，並曾任叫車服務公司Lyft的總經理。



●聯儲局副主席克拉里達表示，美國經濟運行接近央行的雙重目標。



-達拉斯聯儲行長卡普蘭表示，貿易緊張局勢可能會給美國和全球經濟降溫，關注貿易衝突對通脹的潛在影響。



●紐約期油上周五收報每桶62.76美元，跌0.11美元或0.17%。布蘭特期油收報每桶72.21美元，跌0.41美元或0.56%。



●紐約期金上周五收報每安士1,275.7美元，跌0.8%，創5月2日以來收市新低。



●英國富時100指數上周五收報7,348點，跌4點或0.07%；法國CAC指數收報5,438點，跌9點或0.18%；德國DAX指數收報12,238點，跌71點或0.58%。 https://bit.ly/2HGXRVV



●英國首相文翠珊表示，政府考慮是否在議會就不同的脫歐選項進行意向性投票；與反對黨工黨之間的脫歐談判無果而終。



●歐元區4月份核心通脹上修至1.3%，為2017年以來最高。



●日媒報道，日本政府正在考慮禁止出口人工智能和機械人等高科技產品，惟不會專門針對中國。



●傳T-Mobile與Sprint在諮詢監管要求後計劃公布包括資產出售在內的一些讓步，以促成併購事宜。



─ ─ ─ ─ ─ ─

其他精彩新聞：第一城5個月貴三成 平均呎價重上萬九

https://bit.ly/2wgMij3



《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

