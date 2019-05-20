日本首季GDP按年增長2.1%　高於預期

日本第1季實際國內生產總值(GDP)初值按年增長2.1%，預期跌0.2%，前值由升1.9%修正為升1.6%。



期內，名義GDP初值按季增長0.8%，預期升0.1%，前值由升0.4%修正為升0.5%。實際GDP初值按季增長0.5%，預期跌0.1%，前值由升0.5%修正為升0.4%。



至於首季出口按季跌2.4%，創2015年第2季以來最大降幅；進口按季下降4.6%，創2009年第1季以來最大降幅。



日本經濟大臣茂木敏充表示，受惠內需支撐，日本經濟基本面仍然穩固。以製造業為主的出口放緩、產出維持低位是受到海外因素影響，部分製造業者推遲資本投入，使資本開支下降。另外，政府將密切關注國際貿易夥伴及市場動向。



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