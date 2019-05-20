【股民熱話】股息繼續大派送　快睇6月66隻高息H股派息備忘

今年5、6月都是港股派發股息高峰期。繼5月份各大藍籌派息高峰後，6月就係H股派息的高峰。鑑於5月以來H股股價普遍已作一定幅度調整，周一(20日)就同大家睇睇，6月約66隻股息率逾3厘的H股派息除淨日，留意在低位部署博財息兼收的機會。



附表的66家H股，都是息率達3厘以上的高息股，息率最高的一隻是靈寶黃金(03330)，達14厘，主要是去年純利急增至約7.77億元人民幣，按年增長8.9倍，事緣於年內出售華鑫銅箔錄得可觀收益。由於高息率主要受一次性收益影響，除非睇好金價，否則齋博息要三思。



反而，內房股富力地產(02777)派息逐年穩定增長，現價息率都有9.7厘。貿易戰下內地料會推出更多刺激經濟措施，內地樓市亦「跌不得」，內房股有望成定海神針，6月3日除淨前，可以留意低位承接，看是否有機會布置倉位。



此外，內銀股工商銀行(01398)、民生銀行(01988)、交通銀行(03328)、九台農商銀行(06122)、重慶銀行(01963)、農業銀行(01288)、甘肅銀行(02139)、郵儲銀行(01658)、中國光大銀行(06818)派息皆會在6月除淨。撇除短期人民幣匯率波動的因素，長期坐貨的食息一族，可以望多兩眼。



東方產經專欄作者股博士

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