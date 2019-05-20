基石藥業肝癌藥臨床試驗在中國首向患者給藥

基石藥業(02616)公布，BLU-554(CS3008)全球I期臨床試驗在中國進行首例患者給藥。BLU-554是一種具有強效高選擇性的成纖維細胞生長因數受體-4(「FGFR4」)抑制劑，由公司合作夥伴、在納斯達克上市的Blueprint Medicines研發。



此次試驗也是該藥物進行中的全球I期臨床試驗中的一部分，針對晚期肝細胞癌患者，旨在評估BLU-554在晚期肝細胞癌患者的安全性、耐受性、藥代動力學、藥效學及初步抗腫瘤活性。



2018年6月，公司與Blueprint達成獨家合作及授權協議，獲得包括BLU-554在內的3種候選藥物在中國、香港、澳門及台灣的開發和商業化授權，Blueprint保留在世界其他地區開發及商業化這3款候選藥物的權利。



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