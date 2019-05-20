亞洲股市：日股漲逾百點　澳股飆逾1%

美股上個交易日收跌；亞洲主要股市周一(20日)上升，日本日經225指數早段升106點或0.5%，報21,358點。



板塊方面，地產股升1.6%，金融及通訊服務股齊升0.8%。個股中，鈴木汽車漲2%，日本水產、日產化學及資生堂全線升逾1%，而日產汽車則逆市跌0.8%。



主要經營咖啡館及餐廳的St Marc升1%。Ichiyoshi Research將其評級，由「中性」調升至「買入」。



南韓首爾綜合指數升11點或0.5%，報2,067點。寶海釀造抽升9%，起信精機揚升3.5%，三星電子升1.4%。



澳洲悉尼普通股指數則升95點或1.4%，報6,555點。板塊方面，金融股飆近5%，通訊服務股升0.3%。個股中，澳洲銀行及EML支付皆升5%。澳洲大選，自由黨執政聯盟奇迹險勝，莫里森料可成功連任總理。



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