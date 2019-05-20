盛松成指破「7」弊大於利　離岸人民幣上升

內地媒體報道，中國人民銀行前官員盛松成表示，隨着美國對中國進一步加徵關稅的實施，中美貿易摩擦不確定性加劇。人民幣匯率承壓，但認為目前人民幣兌美元匯率破「7」總體上不符合中國的利益，對中國弊大於利。



他解釋，匯率如跌破關鍵位，可能對市場信心帶來較大衝擊，加大資本外流壓力，甚至有可能在未來中美經貿談判中「授人以柄」，使問題更複雜，導致貿易摩擦升級。目前，美國並未將中國列為貨幣操縱國。



他續稱，人民幣大幅貶值也是美方所不希望的。更何況，中國無法持續地依靠低廉的價格獲取競爭優勢。放任人民幣貶值，難以激勵企業提高產品質量、提升核心競爭力。



此外，他認為中國應吸取日本的教訓，不能從貿易摩擦延伸到金融摩擦，既不應該引導匯率貶值，也不能放任匯率大幅升值。另應避免在升值方向上人民幣匯率的超調。



事實上，人民銀行副行長、國家外匯管理局局長潘功勝早前亦指，人民銀行完全有基礎、有信心、有能力，保持中國外匯市場穩定運行，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。



亞洲市，離岸人民幣(CNH)兌每美元由6.949水平升至6.924，高見6.9246，日內升逾200點子；最新報6.9301，仍升190點子。每百港元兌88.29元人民幣。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

