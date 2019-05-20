港股跌至3個月低位　騰訊及電訊設備股捱沽

A股跌逾1%至2%，港股早段升過53點後受制二萬八阻力，恒生指數倒跌逾200點，見27,699點的逾3個月低位。國企指數跌70點，主板成交近330億港元。



騰訊繼續領跌，曾挫2.8%，低見345.8元。其他重磅股普遍向下，中國平安跌2.2%；滙豐控股跌0.7%；友邦保險跌0.5%；建設銀行偏軟。中國移動升近1%。



華為被美國封殺事件繼續發酵，5G及手機設備股沽壓未止。舜宇光學及中國鐵塔齊挫近6%，是表現最差藍籌及國指成分股。丘鈦科技跌近8%；比亞迪電子及中興通訊跌半成；京信通信跌4%；瑞聲科技倒跌2.5%。



憧憬內地加快發展自家晶片，中芯國際逆市升近6%；華虹半導體升1%。



資金重投防守股，中華煤氣及中電控股升約1.5%；港鐵及領展升近1%。另外，三桶油隨油價升0.6%至1.8%。





【09:20】手機設備股普遍向下 騰訊跌穿350

道指期貨升過百點，亞洲股市上揚；港股開市靠穩，恒生指數高開12點，報27,959點。國企指數高開23點，報10,712點。



藍籌股普遍做好，創科實業升2%表現最佳。金沙中國升1.9%緊隨其後。九龍倉置業及新鴻基地產升1.8%及1.4%。



股王騰訊持續調整，開市跌1.7%，報349.6元，是表現最差藍籌，拖低恒指50點。其他重磅股表現牛皮，滙豐控股及友邦保險偏軟；中國移動、建設銀行及中國平安高開0.4%；中國海洋石油升1.2%。



傳Google停止向華為提供Android技術支援，手機設備股普遍向下。舜宇光學低開1.5%；丘鈦科技跌2.4%；中興通訊及比亞迪電子跌逾1%。瑞聲科技高開1.5%。



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