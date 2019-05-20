A股快報：大市續跌　金融股失勢

A股續受壓，滬綜指最新跌15點或0.5%，報2,866點；深成指跌124點或1.3%，至8,875點；創業板指數跌14點或1%，報1,463點。





【09:25】A股快報：三大指數向下走 有色股領跌

內地股市偏軟，滬綜指低開7點或0.26%，報2,874點；深成指低開19點或0.22%，至8,980點；創業板指數低開0.55點或0.04%，報1,478點。



板塊方面，有色金屬股跌0.8%，金融及釀酒股齊跌0.6%，鋼鐵股跌0.5%，地產及石油股報跌；而飛機製造股穩升。



江蘇省上市銀行股低走，蘇農銀行挫6%，紫金銀行跌4%，江蘇銀行、常熟銀行及無錫銀行均跌2%。中證監前主席劉士余涉違紀違法，主動向中紀委投案。



五糧液低價0.6%。中金將其目標價上調至140元人民幣。

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