【即市分析】看淡港股　可以善用呢條「救命繩」…

東方產經專欄作者股博士：環球投資市場圍住中美貿易發展團團轉，美國總統特朗普一方面增加關稅，一方面針對華為簽署行政命令，大玩帽子戲法，中方雖然亦有反攻，但從美股升而A股軟的表現看來，投資市場似乎已對「賽果」投票。



人民幣持續弱勢，雖然內地官媒指要做好打貨幣戰之準備，加上中方3月份減持104億美元美國國債，但從近期美國10年期債息反覆回軟可見，避險資金仍熱愛以美債作為安全資產，而美匯在其他國家經濟及息口前景都唔多理想下亦於高位企穩，看來強美元及弱人民幣的趨勢，短期內都幾難改變。



港股風高浪急，傳統上資金會湧入公用股及金礦股避險。不過，公用股早前累升已多，如領展房產基金(00823)唔經唔覺已接近100元紅底價，而金價受限於美元強勢，金價及金礦股要大升難度高，上周金價衝高至1,300美元便回頭。



不過，投資者若看淡後市，亦可以反向指數ETF出擊或作為對沖之用，優點是產品簡單直接，講到明同指數對賭，只要方向正確就成事。



上周五港股失守恒指上周五即市低見27,909點，最終收報27,946點，確認失守250日牛熊分界線27,974點，反向ETF當然升得唔錯，與恒指呈反向關係的FI南方恒指(07300)即市升1.1%，成交達3.4億元。至於跟國指呈反向關係的FI南方國指(07388)則升0.8%，成交1,431萬元。



策略上，若認為港股短線仍以反覆向下為主，不妨以相關反向ETF作為另一條「港股救命繩」，有備無患！

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