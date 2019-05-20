【瑞銀推介】騰訊績後現沽壓　留意購證牛證

瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事卓素華：騰訊控股上周公布上季業績，純利稍勝預期，不過中港股市仍受中美貿易戰的氣氛影響，在28,500點遇阻，加上公司業績市場注視公司收入增長遜預期的事實，該股頓成沽壓對象。



上周四(16日)騰訊跌超過2%收市，而收市U盤更出現大量沽盤，令股價全日最低位收市，至上周五(17日)跌勢持續，下試355元水平，跌近10元。



事實上，中美貿易磨擦令人民幣近期再次走弱，人民幣貶值不利中港股市，騰訊作為重磅股，加上4月份錄得較大升幅，自然成為走資的對象。市場大行分析對該公司仍有信心，有分析憧憬公司遊戲銷售在今季開始復甦，或有機會再次帶動股價。而股價已回落至350元左右，即4月以來的低位，資金開始吸納該股認購證以及牛證，博股價出現技術反彈。



而騰訊的9天RSI相對強弱指數，在上周五的確已跌近30，即市場認為超賣的水平。如投資者看好該股，可留意認購證(25267)，行使價388.2元，2019年7月到期，有效槓桿約12倍，或牛證(60381)，收回價345元，2019年10月到期，有效槓桿約22倍。



不過，如投資者看淡騰訊，覺得仍有下跌空間，可留意認沽證(16388)，行使價337.8元，2019年7月到期，有效槓桿約11倍，或熊證(59963)，收回價380元，2019年10月到期，有效槓桿約13倍。



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