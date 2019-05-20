小米再調整人事架構　雷軍執掌中國業務

內媒報道，小米集團(01810)調整人事架構，集團董事長兼行政總裁(CEO)雷軍兼任中國區總裁，全面負責中國業務開展和團隊管理。公司股價最新跌逾1%，報9.99港元。



至於新成立的大家電事業部，任命集團高級副總裁王川為事業部總裁，負責除電視之外的冷氣機、電櫃、洗衣機等大家電品類的業務開展和團隊管理，直接向雷軍匯報。



雷軍在2019年會宣布將實施手機+AIoT的雙引擎戰略，並加速大家電戰略部署。他指，大家電業務是小米AIoT戰略重要組成部分，以及未來10年持續發展藍圖的核心拼圖之一。



小米自上市以來已多次調整業務架構，去年12月，將原銷售與服務部改組為中國區，續加強中國市場投入及與產品部門的協同。

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