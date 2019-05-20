【即市分析】騰訊勢弱　未買得住

東方產經專欄作者帥哥：騰訊控股(00700)首季業績表現好壞參半，期內多賺16.83%至272.1億元人民幣，但收入按年僅錄得16.2%增長，未如市場預期，股價其後反覆向下，即市更一度跌穿俗稱牛熊分界線的250日線，低位曾見345.8元，現仍跌2%報348.6元。



績後部分券商下調騰訊目標價，認為其收入增長放緩及成本上升較快。另外，內地同業上季網上廣告收入明顯轉弱，以致其上市以來首個季度錄得虧損，亦令市場進一步擔心內地互聯網廣告前景。



除此之外，MSCI加入A股因子及恒指成份股比重季度比重調整，騰訊比例皆下調，短線股價或有一定沽壓。該股現時已跌穿多條平均線，且10日線亦已失守20日線現死亡交叉，技術走勢明顯轉差，短線若能企穩於250日線支持約346.8元，股價有機會進一步向下尋底，暫時只能以靜制動，不宜多手博反彈。

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

