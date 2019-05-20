【大行報告】交銀國際料中原城市領先指數年內破頂

交銀國際研究報告指，香港住宅價格繼續上升，預計2019年代表二手樓價的中原城市領先指數(CCL)將達到200，破上周187.41點外，亦會升破去年188.64點的歷史高位。並料2020年將超過210，較2019年第1季的低位上漲約20%。



報告解釋預期住宅價格繼續上升的原因，包括1)政府主導的供應短缺；2)股市帶來的財富效應；3)加息預期轉向；及4)穩健的按揭貸款承受能力和低貸款成數。



另外，它們偏好擁有充足土地儲備以捕捉熾熱的市場情緒和強勁購買力的發展商，因可鎖定他們未來二至三年的盈利。



報告給予新鴻基地產(00016)「買入」評級，目標價153港元，指其充足的銷售貨源及高質量的投資物業為公司帶來清晰可見的盈利前景。同時給予恒基地產(00012)「買入」評級，目標價53.5元，指其可售資源豐富，而農地用途轉換有望成為催化劑。它們給予新世界發展(00017)「中性」評級，目標價13.01元，因短期內看不到新催化劑。而行業評級則與大市同步。

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