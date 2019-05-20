人民幣Hibor：隔夜息企2.1厘　在岸人民幣曾高見6.92

2019年05月20日 11:23
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    (中新社圖片)

    離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息升至2.18厘；1星期拆息報2.81厘，2星期、1、2、3、6及12個月拆息則介乎3.00至3.68厘。

    20/5/2019
    隔夜 2.18117厘
    1星期 2.81012厘
    2星期 3.00933厘
    1個月 3.25017厘
    2個月 3.43250厘
    3個月 3.49733厘
    6個月 3.53800厘
    12個月 3.68833厘

    17/5/2019
    隔夜 2.10711厘
    1星期 2.56750厘
    2星期 2.85100厘
    1個月 3.23800厘
    2個月 3.30483厘
    3個月 3.43467厘
    6個月 3.49983厘
    12個月 3.57517厘

    人民幣兌美元表現反覆，離岸人民幣(CNH)一度升穿6.93關，高見6.9246，最新又回落至6.9352；在岸人民幣(CNY)則由6.8979，跌至6.9155，最新報6.9088。

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