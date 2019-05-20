【即市分析】晶片股只能小注炒短線

東方產經專欄作者股博士：中美貿易戰升級，美國晶片商封殺華為，但市場憧憬內地加快轉用國內晶片，半導體股逆市受捧，中芯國際(00981)一度飆8.5%高見8.71元，現升6.4%報8.55元；華虹半導體(01347)亦彈高2%報15.36元。



中芯首季少賺58%至1,227萬美元；而華虹同期純利增長18.4%至4,746萬美元，兩間公司業績表現不過不失。



值得一提的是，中金近日發表報告報告認為，中美未來是否課稅的不確定性可能對全球電子產業鏈帶來巨大挑戰。如果不久之後美國對剩餘3,250億美元的中國產品徵稅，或將長期推高智能手機等電子產品的製造成本，如處理器、存儲器等半導體芯片和設備的外採成本。相信長遠將對行業發展造成打擊。



走勢上，中芯2月以來主要在7.6至8.7元之間上落，即市雖見異動，但亦未能突破橫行上落區間，不妨待確認破位再小注炒短線。至於華虹績後反覆受壓，並已跌穿多條平均線，且即市反彈力度有限，暫只能眼看手勿動。

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html



