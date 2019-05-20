【午市重點睇】港匯逼近7.85　美匯升穿98

●美匯指數在亞洲市升穿98水平；圓匯跌至110.32；歐元兌美元報1.115；英鎊報1.273；澳元報0.6915。港匯又觸及7.85，最新企7.8489。離岸人民幣在6.93水平。金價報1,276美元，布油在73美元水平，紐油報63.56美元。道指期貨升不足百點。



●港股跌至3個月低位，恒生指數半日跌119點或0.43%，報27,827點。騰訊跌2.47%，電訊設備股捱沽。https://bit.ly/2Jw08Gz

-領展飆近3%再創新高，逼近紅底！

-【大行報告】交銀國際料中原城市領先指數年內破頂。

-小米再調整人事架構，雷軍執掌中國業務。

-百信國際急瀉逾7成，創新低。

-南岸集團急瀉近11%。

-渣打在倫敦回購逾136萬股。



●【即市分析】

-有隻REITs值得偷雞。https://bit.ly/2YJRFU7

-看淡港股，可以善用呢條「救命繩」…https://bit.ly/2QcNgWH

-「五窮」應驗，對策係呢兩個字… https://bit.ly/2JuRZ5g



●A股快報：3大指數半日收跌約1%，深成指失守9,000關。https://bit.ly/2W9aqCH



●亞洲股市：日股中段升不足百點，澳股漲逾1%。https://bit.ly/30xckwg



●香港銀行同業拆息(Hibor)隔夜息回升至0.99厘；1個月期報1.67厘。



●人民幣中間價下調129點子，報6.8988。



●人行續不進行逆回購操作，連續第8個交易日暫停逆回購交易。



●人民銀行前官員盛松成指破「7」弊大於利，離岸人民幣上升。



●外匯局公布外匯違規案例，工行招行又上榜。



●日本首季GDP按年增長2.1%，高於預期。



●南韓財長：中美貿易爭端影響或較預期嚴重，將密切關注。



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