樓價UPDATES：長沙灣業主反價　買家照追

二手盤源漸減，部分業主反價仍獲買家追價入市。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



香港區



●筲箕灣形薈1B座低層H室，實用面積290方呎，開放式間隔，獲租客以每月1.45萬港元租入，實用呎租約50元。業主於2016年11月購入上述單位，租金回報率約3.1厘。



●西環泓都1座低層A室，實用面積約651方呎，三房連主人套房間隔，單位約於7個月前放售，叫價1,680萬元，最終減價20萬元，以1,660萬元沽出，實用呎價約25,499元。原業主持貨10年轉手，帳面獲利約1,010萬元，漲價逾1.5倍。



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九龍區



●長沙灣青薈高層D室，實用面積338方呎，兩房間隔，最初開價650萬元，見市旺加上市場放盤不多，隨即反價至685萬元，最終以670萬元獲買家承接，實用呎價19,822元。原業主持貨滿3年沽貨，帳面獲利148.4萬元離場，單位升值28%。



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新界區



●元朗YOHO MIDTOWN 9座低層E室，實用面積約538方呎，兩房間隔，3個月前開始放售，叫價880萬元，新近以868萬元沽，減價1.4%，實用呎價約16,134元。單位9年間漲價約1.2倍。



●元朗錦綉花園B段第二街雙號屋，實用面積約915方呎，三房間隔。是次獲租客以每月2.5萬元承租，實用呎租約27.3元。



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