【瑞通推介】舜宇光學鐵塔騰訊輪證部署

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國消費者信心指數升至15年高位，但中美貿易談判陷入僵局，尚未敲定下輪磋商日期，拖累美股下跌。道指上周五(17日)收報25,764點，跌98點或0.38%。



恒指上周五曾低見27,909點，收市報27,946點，跌328點或1.1%，周一(20日)早段先靠穩後跌約200點，暫跌穿250天線(27,962點)。恒指好倉(牛證及認購權證)上周五淨流入逾1.2億港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾1.4億元，反映部分投資者開好倉博大市技術反彈，早前部署了淡倉的資金則趁機食胡。上周五恒指牛證街貨重貨區為收回價27,800至27,899點，而熊證街貨重貨區為收回價29,000至29,099點。



外電指谷歌或暫停華為部分業務往來，向華為供應鏡頭模組的龍頭舜宇光學科技上周五於大成交下急瀉10.4%，是上周表現最差藍籌，1周累跌近16%。股份周一早段續弱，曾再跌6%，低見71.4元之4個月低位，失守多條移動平均線，9日RSI跌至19之極度技術超賣水平。上周五有逾520萬元淨流入其好倉，淡倉同日則錄近150萬元淨流出。



中國建材上周五略為高開後持續下跌，以近全日低位6.27元收市，跌幅4.1%，失守100天線。股份周一早段再跌逾2%，再創約個半月低位，反彈阻力參考上周五高位6.58元，支持於6元。全國水泥價格指數自今年3月觸底後，至今輾轉向上，或可為板塊帶來支持。上周五分別有32萬和1萬元淨流出其好倉和淡倉。



香港交易所上周五跟隨大市跌逾1%收市，周一早段跌約2%，跌穿240元關，再創逾3個月低位，暫連跌3日。約255.3元的100天線可視為反彈首個阻力，下方支持參考250天線約237.6元。上周五分別有188萬和502萬元淨流入其好倉和淡倉。



有報道指，發改委、工信部、財政部及人民銀行四部委發布通知，要求繼續推動大規模減稅及降費，加大金融對實體經濟的支持力度，持續降低制度性交易成本等。建設銀行港股通上周五錄約3.69億元北水淨流入，股份上周五跌幅少於大市，微跌0.6%，收報6.29元。周一早段於1個月低位6.26元附近上落，阻力為下移至10天線6.54元。上周五有逾30萬元淨流出其好倉，淡倉同日則錄逾20萬元淨流入。



瑞通相關認股證之選擇：

中國建材輕微價外、中年期購證(15709)，行使價6.88元，2019年11月到期，實際槓桿3.4倍。



舜宇光學貼價、短期購證(14733)，行使價75.05元，2019年7月到期，實際槓桿5.1倍。



中國鐵塔價外、中短期購證(29653)，行使價2.18元，2019年9月到期，實際槓桿7.2倍。



港交所輕微價外、中短期購證(16656)，行使價278元，2019年10月到期，實際槓桿9.3倍。貼價、短期沽證(19560)，行使價238元，2019年7月到期，實際槓桿12.7倍。



建行輕微價外、中短期購證(28474)，行使價7.3元，2019年10月到期，實際槓桿13.1倍。貼價、短期沽證(24569)，行使價6.28元，2019年8月到期，實際槓桿10.2倍。



國壽輕微價外、中短期購證(28462)，行使價20.03元，2019年8月到期，實際槓桿10倍。



騰訊輕微價外、中短期購證(22285)，行使價375.2元，2019年9月到期，實際槓桿9.3倍。輕微價外、短期沽證(20576)，行使價338元，2019年8月到期，實際槓桿10.1倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證(66016)，收回價27,210點，槓桿比率45.6倍。熊證(67841)，收回價28,590點，槓桿比率22.9倍。



舜宇光學牛證(67040)，收回價70.1元，槓桿比率9倍。



鐵塔牛證(64169)，收回價1.69元，槓桿比率6.7倍。



美團牛證(59429)，收回價54.8元，槓桿比率5.5倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。



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