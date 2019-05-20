【大行報告】滙豐環球微升騰訊目標價至460元

滙豐環球研究指，內地工業互聯網正加速增長，料對騰訊(00700)未來收入有重大貢獻，可抵銷遊戲及廣告溫和增長的影響，公司上季度盈利勝預期的主因是較高利潤的社交廣告收益、對支付的補貼減少、視頻成本和市場推廣成本減少，認為金融科技及企業服務業務的盈利能力改善。



該行上調騰訊於2019至2021年的經營溢利預期3%至9%，以反映遊戲收入增長、網上廣告收入轉至高利潤的社交媒體廣告、支付系統利潤改善的因素。同時將其目標價由457港元上調至460元，維持「買入」評級。又指，騰訊現價相當於今年非通用會計準則下市盈率33倍，認為騰訊在內地社交媒體領域上具領導地位、又向商業端業務推進，認為其估值吸引。



滙豐研究稱，騰訊旗下遊戲收入預期於下半年加快增長，因為去年同期基數較低，而今年的審批回復正常，現金回流加快。該行估計，騰訊社交媒體收入也因每日播放次數增加、更多科技及服務投入而上升，不過因應宏觀經濟放慢及競爭加劇，下調騰訊於2019至2021年的網上廣告收入預測11%至20%。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm