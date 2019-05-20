傳英特爾及高通等停止向華為供應晶片

美國封殺華為，將該企業及其附屬公司列入出口管制「黑名單」。外電引述消息報道，英特爾、高通、賽靈思(Xilinx)和博通(Broadcom)等晶片製造商告訴員工，它們不會向華為供貨，直至另行通知為止。



另外，美國互聯網巨擘Google亦有意暫停與華為的餘下商業合作，華為將無法更新其智能手機的Android作業系統。



報道指，美國總統特朗普中斷對華為的關鍵部件銷售，料影響高通、美光等美國晶片巨頭的業務，並拖慢全球及中國的5G網絡發展與推出，那些愈來愈依賴中國的美國公司的業務增長有機會受損。



英特爾是華為的主要服務器晶片供應商；高通為其智能手機提供處理器和調制解調器；賽靈思屬華為網絡的可編程晶片供應商；博通屬其網絡設備關鍵元件交換晶片的供應商。特朗普政府的行動如果全面實施，恐促使全球半導體業的連鎖反應。



Rosenblatt Securities分析師Ryan Koontz表示，華為嚴重依賴美國半導體產品，在關鍵美國元件斷供下，將嚴重癱瘓，美國的禁令可能導致中國推遲其5G網絡建設，直到禁令解除，這會影響全球許多零組件供應商。



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