魏橋紡織部分管理層遭聯交所譴責

香港聯合交易所上市委員會譴責魏橋紡織(02698)違反《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.46(2)(a)、13.49(1)、13.49(3)(i)(c)、14.34、14A.35、14A.36、14A.46、14A.49、14A.55及14A.56條，因未有就若干關連交易遵守披露及股東批准規定，以及延誤財務匯報。



最新進一步譴責該公司若干管理層，包括現任執行董事兼董事長張紅霞；現任執行董事兼財務總監趙素文；及現任執行董事兼公司秘書張敬雷。



涉及違反《上市規則》第 3.08(d)條(僅限張紅霞及趙素文)、第3.08(f)條及以《上市規則》向聯交所作出的《董事的聲明及承諾》所載責任，未有盡力遵守《上市規則》，亦未有竭力促使該公司遵守《上市規則》。



為免引起疑問，聯交所確認所載的制裁及指令僅適用於該公司及相關董事，而不適用於該公司任何其他過往或現任董事會成員。



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