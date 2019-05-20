【即市分析】港鐵股價可更上層樓？

東方產經專欄作者錢進：港股失守250日線後頭也不回，短期弱勢已成。今年「六絕」港股表現真係可能幾「絕」，股民要保留實力，咪心急撈貨，又或者將錢先泊在避險股，其中呢隻股仲有操作空間。



所講的係港鐵公司(00066)，今日(周一)股價逆市靠穩，現價做48.5元，升1%，足顯其避險功能。



美銀美林最新的研究報告將港鐵評級由「跑贏大市」上調至「買入」，目標價由43元上調至53元，主要是預期其未來5至6年，有望從物業開發獲得570億元的利潤，其中逾半已由合作的發展商提供鎖定或保證，另港府減少私樓土地供應，暗示港鐵餘下400萬平方呎樓面面積的土地儲備將更加值錢。



外資大行的正面看法，不妨作為參考。走勢上，港鐵股價上周四已開始展升勢，一連突破10、20及50日線，短線有勢挑戰高位49.5元，一旦確認突破，料可引發新一輪買盤，目標上移至52元，穿46元止蝕。

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