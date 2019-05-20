樓價UPDATES：二手交投放緩　個別買家轉買為租

受中美貿易戰影響，不少地區二手交投放緩，個別買家索性轉買為租。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區

●北角城市花園3座低層H室，實用面積792方呎，套三房間隔，以32,000港元租出，實用呎租40元，租客原本打算購入同屋苑單位自用，但見中美貿易關係惡化，加上業主態度依舊強硬，未肯減價，於是打消念頭，轉為租樓。



●北角曉峰中層C室，套三間隔連工人房設計，望市景，以1,320萬元連租約成交，實用面積695方呎計，折合呎價18,993元。



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九龍區

●紅磡半島豪庭5座高層G室，兩房間隔，獲租客以28,000元承租，以實用面積約565方呎計，折合呎租約50元，該盤本月暫錄約4宗租賃成交，平均實用呎租約41.2元。



●鑽石山居屋瓊軒苑中層7室，實用面積554方呎，三房間隔，未補價第二市場售605萬元，實用呎價10,920元。



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新界區

●馬鞍山翠擁華庭6座低層C室，實用面積816方呎，套三房間隔，議價後以908萬元易手，實用呎價11,127元。



●沙田中心海寧大廈B座中層B室，實用面積297方呎，兩房間隔，議價後以592萬元售出，實用呎價19,933元。



●上水居屋旭埔苑錄本月錄首宗成交，單位為F座中層7室，實用面積546方呎，兩房間隔，以已補價自由市場價568萬元獲買家承接，實用呎價10,403元。



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