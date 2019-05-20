【深度解構】人民幣「破7」有幾大鑊？3大致命風險

受累於中美貿易戰，人民幣兌每美元近期急速貶值，反映國際市場的離岸價(CNH)更一度俟近6.95水平，為5月亞洲表現最差貨幣，能否穩守「7算」重要心理關口是近期市場最關注議題。



對此，有報道指，人民銀行會利用外匯干預及其他貨幣政策工具，確保人民幣短期不會跌穿「7算」。不過，單計5月，人民幣兌每美元已貶值近3%，究竟人民幣跌穿「7算」有何影響？外媒列出以下3大風險：



【1、走資壓力】

中國人民銀行前官員盛松成直指，人民幣「破7」弊大於利。他解釋，隨着美國對中國進一步加徵關稅，兩國貿易摩擦不確定性加劇，令人民幣匯率受壓，但認為目前人民幣兌每美元「破7」整體上不符合中國利益，對中國弊大於利。



他又指，匯率如跌破關鍵位，可能對市場信心帶來較大衝擊，加大資本外流壓力，甚至有可能在未來中美經貿談判中「授人以柄」，使問題更複雜，導致貿易摩擦升級。目前，美國並未將中國列為貨幣操縱國。



人民銀行副行長潘功勝周日(5月19日)亦「出口術」維穩，揚言央行有信心及能力，使外匯市場及人民幣匯率在合理水平保持穩定。



花旗表示，如果人民幣「破7」，將會使外國投資者加速拋售人民幣資產，而這些投資者多年來一直增持中國境內股票和債券。



根據中國人民銀行統計，截至今年3月，外國人持有中國A股的倉位總額達1.68萬億元人民幣，5年間暴增5倍。同時，持有人民幣債券也增加3.4倍，至1.82萬億元人民幣。



【2、消耗外儲】

中國領導人曾承諾保持貨幣穩定，更指中國不會訴諸於貨幣貶值。因此，人民幣大幅下滑恐成為一個考驗。有分析指，若人民幣持續疲弱，將迫使中國動用約3.1萬億美元的外匯儲備去捍衛匯價。



不過，根據國際貨幣基金組織(IMF)的外儲公式，中國外儲最少要有2.5萬至2.7萬億美元。換言之，能真正動用的外儲僅數千億美元，一旦匯價「破7」，市場便會對人民幣貶值形成預期，令力頂人民幣匯價的代價不菲。



【3、引發恐慌】

人民幣遭拋售會釀成市場恐慌。有專家更認為，人民幣貶值會加大內地經濟下行風險。花旗認為，民眾擔心人民幣貶值，消費意欲會減低，企業投資動力亦會下降。



該行又指，假如人民幣匯率「破7」，海外基金可能傾向於延遲將中國資產增加至他們預定的倉立；同時，全球指數編制者也可能延後增加納入更多中國公司於全球指數成分股之中。這可能會減慢資本流入中國，令人民幣少了一個重大利好因素。



更甚的是，若人民幣「破7」，可能會觸發其他貿易夥伴以貨幣競爭貶值作回應，會對全球貿易平衡帶來更廣泛負面影響。

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