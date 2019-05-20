屋宇署：3月批出23份建築圖則　19份入伙紙

屋宇署公布，3月共批出23份建築圖則，其中港島7份、九龍7份及新界9份。當中包括5項住宅及商住發展、11項商業發展、1項工廠及工業發展，以及6項社區服務發展。



獲准動工的建築工程項目則有9個，這些工程完成後將提供可作住宅用途的建築樓面面積共155,809平方米，涉及單位2,085個，非住宅用途的建築樓面面積達20,875平方米。另外，該署亦接獲5個建築項目的上蓋工程動工通知。



同時，該署發出19份入伙紙，包括港島3份、九龍4份及新界12份。其中住宅用途的建築樓面面積有13,792平方米，共432個單位；而非住宅用途的建築樓面面積則為88,192平方米。



另外，新落成樓宇的報價總值約為53億元。



該署又批准11項拆卸樓宇工程，涉及11幢樓宇/其他建築物。並接獲2,321宗有關僭建物的舉報，並發出697張僭建物的清拆令。



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