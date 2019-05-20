【即市分析】港交所可當領先指標咁用...

東方產經專欄作者HS哥：市傳中美貿易談判可能會暫停，美股上周五晚回吐，中港兩地股市雖跌，可幸即市跌幅唔算太大，恒指及國指即市跌幅均不多於1%，唔通跌得最急的一段已過？短期內係咪可以博反彈呢？



講真，今轉港股急跌，主因有幾個：首先，市場早前預期中美貿易談判近尾聲，可惜近期愈來愈唔樂觀，中美雙方皆加徵關稅，且不排除仲陸續有來；其次，港股首季累升不少，故技術上未來回調幅度可以好深；三來若中美貿易戰繼續拖下去，相信人民幣受經濟前景影響，將進一步貶值，屆時佔中資股比重甚大的港股難免受拖累。由此可見，影響港股走勢的負面因素唔少，要資金短線離場後重新押注港股不是易事，短期都係以守代攻最穩陣。



此外，睇埋港股晴雨表香港交易所(00388)股價走勢，可能大家就知道點解暫時唔好博反彈住，事關其股價自4月8日高見286.2元後就反覆向下，即市落到去240元，且10日及20日先後跌穿50日線，而10日線更跌穿100日線，MACD熊叉持續，走勢利淡。大家不妨以港交所當領先指標咁用，見佢有起色先重新考慮落場，否則都係暫時企埋一邊等運到！

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