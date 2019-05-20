英國股市靠穩　瑞安航空挫逾5%

歐股早市仍個別發展，英國首相文翠珊指將提出一個「全新、大膽」的脫歐方案，以爭取在國會通過；英國富時100指數報7,356點，升7點或0.1%。



德國DAX指數報12,220點，跌18點或0.15%；法國CAC指數報5,426點，跌11點或0.22%。



歐洲廉航瑞安航空截至3月底止財年盈利跌至8.85億歐元，並預警未來業績將受波音737 MAX客機停飛影響；股價跌逾5%。



據報德意志銀行高管拒絕內部反洗黑錢專家建議，向監管機構報告於2016至2017年間，多宗涉及現任美國總統特朗普及其女婿的交易。德銀股價跌近2%。



歐洲晶片製造商Infineon股價跌逾3%，消息指該公司將停止向華為供貨。





【15:15】歐股開市個別發展，英國富時100指數報7,354點，升5點或0.08%；德國DAX指數報12,238點，跌71點或0.58%；法國CAC指數報5,430點，跌7點或0.15%。



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