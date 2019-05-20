銀行公會：環聯網上信貸資料服務平台存漏洞

載有540萬名巿民信貸紀錄的香港環聯資訊，被揭索取信貸報告的程序懷疑出現保安漏洞後，去年11月底已宣布暫停在香港的所有網上消費者信貸報告查詢服務。有報道指，環聯已向銀行公會提交改善報告，惟公會不滿該報告內容。



報道引述消息指，銀行公會於上月底向環聯發信，批評報告不完整、出現不一致的錯處，並無就網上查閱系統的保安措施及整體保安情況定下結論，要求其重新修訂報告內容。



銀行公會回覆《東網》查詢時指，初步發現環聯網上信貸資料服務平台存在漏洞，公會要求環聯審視和提升網絡系統安全性，改善監控流程和管理質素；環聯需提交專業且全面的獨立評估報告，有需要時要提供報告以外的補充資料。此外，環聯需要委託獨立第三方機構評估措施執行的成效，以及在完成落實所有優化措施前，繼續暫停網上信貸報告服務。



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