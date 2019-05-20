【市後重點睇】美匯跌穿98關　道期升59點

美匯指數跌穿98關；圓匯報110.08；歐元兌美元報1.116；英鎊報1.274；澳元兌美元漲0.2%，高見0.6933。港匯處7.848水平。離岸人民幣企6.94。金價1,276美元上落，布油報73.13美元，紐油報63.59美元。道指期貨續升59點。



●恒生指數全日跌158點或0.57%，報27,787點；憂慮中國被逼放慢5G發展，中國鐵塔收挫逾6%。領展逆市漲2.79%破頂。https://bit.ly/2Jw08Gz



●A股快報：滬綜指跌0.4%，晶片概念股向好。https://bit.ly/2W9aqCH



●亞洲股市：日股收升51點，澳股彈1.6%。https://bit.ly/30xckwg



●歐股早市個別發展，英國首相文翠珊指將提出一個「全新、大膽」的脫歐方案，以爭取在國會通過；英國富時100指數升0.1%，德國DAX指數跌0.15%，法國CAC指數跌0.22%。



●【股匯攻略】換定日圓去旅行？https://bit.ly/2HtECAl



●【即市分析】

-港交所可當領先指標咁用... https://bit.ly/2JrfqwB

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●【深度解構】人民幣「破7」有幾大鑊？3大致命風險。https://bit.ly/2JzGR7x



●總理莫迪勢將連任，印度股市漲逾2%。



●中移上月4G客戶出現負增長。



●傳英特爾及高通等停止向華為供應晶片；德國晶片製造商Infineon亦傳暫停向華為供貨。



●國泰4月貨運量按年挫逾6%。



●Apple自家製5G晶片幾時有？傳2025年才推出。



●友邦：相信中國會繼續向外資開放金融市場。



●滙豐銀行上調港元定期存款息率。



●BCT銀聯提供管理費優惠，搶攻MPF可扣稅自願供款市場。



●屋宇署：3月批出23份建築圖則，19份入伙紙。

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